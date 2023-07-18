Замминистра финансов заявила о неизбежности роста госдолга России Окладникова: Минфин будет увеличивать объем госдолга России из-за текущей безнадежной ситуации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ будет увеличивать объем госдолга РФ в нынешних условиях, при этом намерено удержать его на безопасном уровне — не выше 20%, заявила замминистра Ирина Окладникова. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», увеличение госдолга в условиях возрастающих расходов федерального бюджета является неизбежным. По итогам 2022 года объем государственного долга России составляет 22,8 триллиона рублей (14,9% ВВП).

В условиях текущей ситуации мы будем наращивать (объем Госдолга. — NEWS.ru) — это безнадежная ситуация — и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, — заявила она.

Окладникова добавила, что средства нужны для поддержки экономики. Она также заявила о необходимости поддерживать военный блок, уточнив, что четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что Минфин вынужден сократить на 10% несоциальные статьи федерального бюджета, чтобы в условиях дефицита не прибегать к эмиссии денежных средств. Он добавил, что сейчас необходима экономия из-за падения доходов бюджета в результате санкций.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что крупные производители соков и газированных напитков собираются повысить цены на свои товары в связи с падением курса рубля. Рост составит примерно 10–20%. PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» сообщили торговым сетям, что цены на товары поднимутся с 1 августа.