Россиян предупредили о подорожании соков и газировки «Коммерсант»: соки и газированные напитки подорожают на 10–20% из-за курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные производители соков и газированных напитков собираются повысить цены на свои товары в связи с падением курса рубля, пишет «Коммерсант». Рост составит примерно 10–20%. PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» сообщили торговым сетям, что цены на товары поднимутся с 1 августа.

Изменение цен связано с подорожанием импортных ингредиентов из-за курса рубля и введения акциза на сахар.

Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20 процентов, — говорится в сообщении.

17 июля курс евро превысил 102 рубля, курс доллара в свою очередь достиг 90,82 рубля.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что в ближайшее время рубль укрепится. По его словам, к концу 2023 года курс может вернуться к показателям 65–70 рублей за доллар. Кроме того, эксперт подчеркнул, что Центробанк России может увеличить ключевую ставку от 7,5% до 8%.

Ранее эксперт по логистике Георгий Властопуло заявил, что на фоне обвала рубля цены на все товары, в которых есть доля импорта, в том числе на одежду и продукты, вырастут в ближайшее время. Он напомнил, что подобная ситуация в России происходила в 2022 году, когда за несколько суток изменились «все ценники, во всех магазинах».