Эксперт по логистике предсказал рост цен на продукты и одежду Эксперт по логистике Властопуло предсказал рост цен на продукты и одежду из-за обвала рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне обвала рубля цены на все товары, в которых есть доля импорта, в том числе на одежду и продукты, вырастут в ближайшее время, предсказал эксперт по логистике Георгий Властопуло. Комментируя ситуацию НСН, он напомнил, что подобная ситуация в России происходила в 2022 году, когда за несколько суток изменились «все ценники, во всех магазинах».

Сейчас мы это увидим, все перепишут ценники и будут ждать стабилизации курса. Но предпосылок для стабилизации курса рубля сейчас нет. Подорожает абсолютно все, где есть доля импорта. Абсолютно все, — подчеркнул эксперт.

Властопуло пояснил, что большая часть расчетов производится в долларах и евро. В связи с этим дорожает логистика и растут таможенные платежи. Эксперт добавил, что рубль ослабевает и к другим валютам: юань достиг исторических значений. При этом Китай занимает 50% всего импорта в России. На ЕС, дружественные страны и параллельный импорт приходится оставшаяся часть. Он уточнил, что закупочная цена в среднем вырастет на 15-25%.

Плюс повышается стоимость логистики на 10-15%, которая также оплачивается в валюте, плюс таможенные платежи, которые пересчитываются по курсу, на те же 10-15%. Вся цепочка дорожает, — заключил Властопуло.

Курс доллара на Московской бирже ранее поднялся выше 94 рублей. Американская валюта таким образом достигла очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии.