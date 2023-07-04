Эксперт по финансам объяснил сокращение «несоциальных» расходов бюджета РФ Эксперт по финансам Сафронов объяснил нехваткой денег урезание «несоциальных» расходов бюджета

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Министерство финансов РФ вынуждено сократить на 10% «несоциальные» статьи федерального бюджета, чтобы в условиях дефицита не прибегать к эмиссии денежных средств, заявил в беседе НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, социальных статей бюджета эти меры не коснутся.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 3 июля выступил с инициативой сократить на 10% все незащищенные статьи расходов федерального бюджета 2024 года с возможностью перераспределения высвободившихся при этом средств. Глава Минфина указал при этом на увеличивающуюся разницу между доходами и расходами в бюджете.

Минфин пытается сбалансировать бюджет, поскольку физически нет денег. Идет сокращение доходов федерального бюджета, Минфин не очень хочет использовать эмиссионную политику – выпуск ценных бумаг, за которые потом расплачиваться, или выпуск дополнительного количество условно наличных денег. Они боятся раскрутки инфляции, - объяснил https://nsn.fm/economy/fizicheski-deneg-net-minfin-urezaet-rashody-budzheta-na-10-v-nadezhde-sderzhat-inflyatsiu эксперт.

Он добавил, что сейчас необходима экономия из-за падения доходов бюджета в результате санкций. При этом, по мнению Сафронова, эти меры не коснутся социальных статей бюджета – расходов, установленных Конституцией и федеральными законами и связанных, в частности, с выплатами пенсий, пособий, материнского капитала.

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