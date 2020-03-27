https://static.news.ru/photo/ad8ad540-7046-11ea-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Павел Сорокин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость нефти на уровне $25 за баррель создаст России большие проблемы, если будет держаться в течение двух-трёх лет. Однако в течение полугода или даже года такие цены вполне можно выдержать, считает замминистра энергетики Павел Сорокин.

Он отметил, что $25 — «это неприятно, это не катастрофа».

Преодолеть кризис России поможет гибкая система налогообложения, уточнил он.

Государство на этом теряет, но у нас есть достаточно большие запасы золотовалютные, которые были накоплены в том числе за три года действия соглашения ОПЕК+, — пояснил Сорокин в эфире РБК ТВ.

Он уточнил, что за период нефтяной сделки бюджет дополнительно получил около 7 трлн рублей.

Замглавы Минэнерго добавил, что сокращение спроса на нефть оценивается в 15–20 млн баррелей в сутки. Однако выразил уверенность, что предстоит «довольно существенное восстановление» после того, как будут сняты международные ограничения, связанные с карантином из-за эпидемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, во второй половине дня 27 марта стоимость нефти марки Brent упала ниже $25.