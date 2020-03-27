https://static.news.ru/photo/0ca42b68-7037-11ea-bd6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Майские фьючерсы на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE упали на 6,19%. «Бочка» смеси стоит $24,71. Сырьё WTI остановилось на отметке $21,64 за баррель, потеряв 4,25%.

Курс американской валюты на открытии торгов вырос на 0,4% и достиг отметки в 77,8 рубля. Согласно данным МосБиржи, к 10:12 доллар замедлил свой рост и находился на уровне 77,71 рубля. Утром курс евро прибавлял 0,7%, достигая 85,97 рубля. Позднее он продолжил рост на 0,5% и составлял 85,82 рубля.

Мировые рынки рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Нефть WTI обвалилась ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.