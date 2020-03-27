https://static.news.ru/photo/dea6e8e4-7000-11ea-a489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.

Отсутствие пояснений о налоге может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны, — сообщили в АБР.

В банках попросили ЦБ на шесть месяцев открыть беззалоговые кредитные линии для финансовых организаций, не входящих в число 11 системно значимых, передаёт РБК.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налог на доходы по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году. Эта мера не коснётся процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с него проценты, писал NEWS.ru.