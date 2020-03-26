https://static.news.ru/photo/e2181b94-6f77-11ea-9d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налог на доходы по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году.

Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году, передаёт ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что эта мера не коснётся процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с него проценты.

Также министр отметил, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями, а с вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал заявление президента Владимира Путина о введении налога на доход по вкладам, превышающим миллион рублей. По его словам, эта сумма должна быть скорректирована до 1,4 млн рублей, писал NEWS.ru.