Захарова рассказала об ущербе российской экономике от санкций Запада

https://static.news.ru/photo/b8fff484-acd9-11eb-b34b-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД РФ/vk.com

России во многом удалось адаптироваться к внешним вызовам и обратить ситуацию с западными санкциями в свою пользу. Об этом в беседе с RT рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, оценки обоюдного ущерба от санкционного давления разнятся, но речь идёт о сотнях миллиардов долларов. Захарова подчеркнула, что санкции оказывают комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику.

В этих условиях мы продолжаем реагировать на ограничения выверенно и адекватно, руководствуясь интересами развития национальной экономики и отечественных экономоператоров, — отметила представитель МИД.

Мария Захарова пояснила, что России удалось обратить эту ситуацию в свою пользу и запустить программы импортозамещения, а также развития перспективных и конкурентных отраслей экономики. Она напомнила, что в стране по-прежнему сохраняются ответные специальные экономические меры в виде ограничений на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из стран, применяющих антироссийские санкции.

С учётом очевидного факта, что санкции в отношении России — обоюдоострое оружие, наносящее не меньший урон их инициаторам, рассчитываем на здравый смысл и возврат к выстраиванию отношений с нами, исходя из принципов справедливости, равноправия, отказа от «права сильного» и вторжения в суверенные дела других государств, — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что западные страны проработали и теперь реализуют информационно-политическую кампанию по сдерживанию Российской Федерации. По её словам, на протяжении многих лет РФ предлагала партнёрам из ЕС решать имеющиеся проблемы дипломатическими способами, но усиливается тенденция по намеренному приданию проблемам — реальным и вымышленным — публичного характера.

Она считает, что действия России по введению санкций против европейских чиновников стали ответными мерами на недружественные и враждебные действия коллективного Запада. Эти меры не были использованы как угроза европейским чиновникам.