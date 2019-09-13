Ставки по вкладам скоро будут ещё ниже, то же самое произойдёт и с процентами по кредитам. Насколько деньги станут дешевле, кто из россиян в первую очередь рискует остаться вне рынка заёмных средств — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью News.ru рассказал президент, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

— Михаил Михайлович, тема доступности жилья и ипотеки в последнее время встала довольно остро. Что, по вашему мнению, будет со ставками по кредитам на покупку жилья?

— Ставки по ипотеке уже снижаются. Если где-то в октябре прошлого года они были исторически низкими — 9,6–9,7%, то потом поднялись вместе с ключевой ставкой и стоимостью денег где-то до 10,6%. Сейчас они находятся примерно на уровне 10,2%. Я думаю, что они на половину процентного пункта снизятся до конца года. Для этого есть условия — падает стоимость денег в российской экономике. Ключевая ставка ЦБ здесь является лишь одним из таких сигналов. Банки сами снижают процент по ипотеке исходя из более дешёвых пассивов. И если дальше сохранится эта тенденция, то к концу следующего года мы можем и увидеть ставку около 9%.

— А как и при каких условиях получится достичь ставки в 8%, к чему призывал президент Владимир Путин?

— Пока об этом очень рано говорить. Мы должны увидеть совершенно иную устойчивую инфляцию и должны увидеть совершенно иную стоимость денег.

— Как, по вашему мнению, будет меняться доходность вкладов?

— Ставки по вкладам также будут снижаться определёнными темпами. Если мы говорим о снижении ставок по кредитам примерно на половину процентного пункта до конца года, то сопоставимое будет снижение и по депозитам. Деньги дешевеют для всех.

Михаил Задорнов (справа) Сергей Булкин/News.ru

— В контексте цены денег хочется спросить по поводу показателя долговой нагрузки, который с 1 октября будет рассчитываться для каждого заёмщика. Какие категории граждан, на ваш взгляд, могут оказаться в не самом выгодном положении?

— В не самом выгодном положении окажутся заёмщики, у которых соотношение месячного платежа и месячного дохода будет превышать 50%. По ним уже пойдут определённые ограничения. Это связано исключительно с размером кредита, который вы берёте, и вашим среднемесячным доходом. Притом официальным доходом.

К сожалению, я не думаю, что это совсем верно, потому что у значительной группы россиян есть неофициальные доходы, и банки научились их учитывать при принятии решения о выдаче кредита. Это, на самом деле, более правильно с точки зрения рационального экономического поведения. Но методика ЦБ не предполагает учёта таких доходов, поэтому при расчёте ПДН будет считаться только справка 2-НДФЛ, и доход, указанный в ней, будет основой для предоставления кредитного лимита. Это приведёт к общему сокращению среднего лимита потребкредита в Российской Федерации.

— Депутат Госдумы Анатолий Аксаков выступил с инициативой предоставить бюро кредитных историй доступ к данным ФНС и ПФР о доходах граждан, чтобы бюро могли точнее оценивать ПДН. Как вы оцениваете такую инициативу?

— Я не думаю, что пока это возможно по закону. Как человек, в своё время приложивший руку к написанию Налогового кодекса, я бы был против этого. Всё-таки налоговая информация — это та информация, которая должна быть по физическому лицу закрыта.

Да, БКИ могли бы быть отдельной категорией пользователей таких данных, но она получит доступ к тем сведениям, которые априори не должны раскрываться налоговиками никому. Только вы — гражданин России и банкир, который может выдать кредит, никому другому не должна предоставляться эта информация.