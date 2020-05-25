За год ПФР получил сотни миллионов конфискованных за коррупцию рублей

https://static.news.ru/photo/126562f6-9f3a-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В 2019 году в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 338,6 млн рублей, конфискованных в результате совершения коррупционных правонарушений.

Об этом говорится в отчёте об исполнении бюджетов ПФР, Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за прошлый год, внесённом российским правительством в Госдуму. Документы появились в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно им, сумма поступивших в ПФР средств, конфискованных в результате совершения коррупционных преступлений, составила 338 млн 639,7 тыс. рублей. Эти средства поступают в бюджет фонда согласно закону, вступившему в силу 1 января 2019 года. Этот закон предусматривает не только поступление в ПФР конфискованных коррупционных средств, но и денег, вырученных при реализации конфискованного имущества. Согласно прогнозам, в период с 2019 по 2014 год общая сумма таких поступлений составит 1,8 млрд рублей, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что накопительные части пенсий россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Сотрудники Пенсионного фонда РФ произведут перерасчёт беззаявительно с 1 августа. Повышение пенсий коснётся 80 тыс. человек.