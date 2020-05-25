В ПФР сообщили о повышении накопительных пенсий в 2020 году

https://static.news.ru/photo/16001ba0-9f34-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Накопительные части пенсий россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Сотрудники Пенсионного фонда РФ произведут перерасчёт беззаявительно с 1 августа. Повышение пенсий коснётся 80 тыс. человек.

Такой коэффициент определён в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), — говорится в сообщении ПФР.

Повышение также коснётся участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Их накопительная часть пенсии с августа будет повышена на 7,99%. Средний размер накопительной пенсии в России в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей в месяц.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минтруде России сообщили, что ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится в 2021 году. Ведомство разработало законопроект, согласно которому ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится из-за увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет. Отмечается, что решение было сделано на основе данных Росстата. Там посчитали, что продолжительность жизни россиян увеличится. Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчёте только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода её выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведёнными на основании данных Росстата расчётами, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года).