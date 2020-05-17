Минтруд: ежемесячная сумма накопительной пенсии уменьшится в РФ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b99adfe0-98b6-11ea-901f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

В Минтруде России сообщили, что ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится в 2021 году.

Ведомство разработало законопроект, согласно которому ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится из-за увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет. Отмечается, что решение было сделано на основе данных Росстата. Там посчитали, что продолжительность жизни россиян увеличится, сообщают «Известия».

Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчёте только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода её выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведёнными на основании данных Росстата расчётами, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года), — привели сообщение пресс-службы Минтруда на портале.

При этом в Госдуме проект поддержали только депутаты из «Единой России», хотя и назвали пенсионную систему не очень эффективной. Остальные депутаты опасаются, что доля накопительной пенсии «уменьшится до критического минимума».

Заместитель председателя фракции КПРФ Валентин Шурчанов отметил, что данные о продолжительной жизни россиян, указанные в пояснительной записке к законопроекту, не соответствуют реальным показателям.

Это очередной способ экономии денег, поэтому мы этот законопроект не поддержим. Дожить до 82 лет многим мужчинам сегодня нереально. Это мы видим по статистике, — процитировали Валентина Шурчанова «Известия».

Он добавил, что средняя продолжительность жизни россиян — 72,9 года.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам напомнили, кто имеет право на получение страховой и накопительной пенсии одновременно. Получать две пенсии могут те, у кого на лицевом счёте в Пенсионном фонде достаточно страховых взносов на накопительную часть.