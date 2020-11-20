Южная Корея создаст фонд для сотрудничества с РФ по водородной энергетике

https://static.news.ru/photo/74a3f526-2b3b-11eb-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов сообщил, что Южная Корея и Россия создадут специальный фонд для сотрудничества в области водородной энергетики.

Как передаёт ТАСС, в ходе онлайн-брифинга Корчунова спросили о состоянии проекта международной станции «Снежинка» на Ямале. Дипломат ответил, что работа над проектом активно ведётся, вскоре возникнет ясность с техническим заданием и условиями.

Вчера у меня были консультации с директором департамента МИД Республики Корея, который проинформировал меня о том, что корейское правительство приняло решение о формировании специального фонда для взаимодействия с Россией в области водородной энергетики, — сообщил дипломат.

По словам Корчунова, проект «Снежинки» станет первым направлением в работе этого фонда. Дипломат уточнил, что другие страны также проявляют интерес к проекту.

Ранее NEWS.ru сообщал о совместной работе российских и китайских специалистов над созданием дешёвой водородной батареи.