Южная Корея создаст фонд для сотрудничества с РФ по водородной энергетике

Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов сообщил, что Южная Корея и Россия создадут специальный фонд для сотрудничества в области водородной энергетики.
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Вчера у меня были консультации с директором департамента МИД Республики Корея, который проинформировал меня о том, что корейское правительство приняло решение о формировании специального фонда для взаимодействия с Россией в области водородной энергетики, — сообщил дипломат.
По словам Корчунова, проект «Снежинки» станет первым направлением в работе этого фонда. Дипломат уточнил, что другие страны также проявляют интерес к проекту.
Ранее NEWS.ru сообщал о совместной работе российских и китайских специалистов над созданием дешёвой водородной батареи.