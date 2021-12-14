Юрист рассказал о тонкостях штрафов за остекление балконов

Ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор» Юрий Дахов рассказал, кого и за что могут оштрафовать при остеклении балконов. Остекление фасадов, включая балконы, требует согласования с уполномоченными органами в том случае, если считается перепланировкой, сообщает ПРАЙМ.

За несанкционированное остекление балкона согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 марта будущего года, штрафу могут подвергнуться не только граждане, но и юридические лица. В данном случае речь идёт о приказе Минстроя от 14.05.2021 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

Граждане и юридические лица имеют право заменять старые окна и балконные двери на новые с улучшенными качествами теплопроводности. Также они вправе утеплять стены разрешёнными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. При этом изменение внешнего вида дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ, — пояснил особенность документа юрист.

При этом остекление балкона, фасада или лоджии будет считаться перепланировкой, а, значит, должно быть безопасным и соответствующим всем строительным нормам и правилам, не нарушать права и законные интересы людей, не создавать угрозу их жизни или здоровью.

Штрафы за остекление балкона для физических лиц составляют от двух до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей. При этом в Москве такие штрафы, согласно столичному КоАП, могут достигать 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что разрешение на остекление балконов должны будут получить владельцы жилья в любой форме собственности. Штрафы грозят только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года. Для тех, кто остеклил балкон ранее, наказание может назначить суд.