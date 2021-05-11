Юрист рассказал, кто может получить отсрочку по уплате налогов

https://static.news.ru/photo/938a7c52-a9b3-11eb-8639-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшие из-за пандемии компании вправе просить у Федеральной налоговой службы отсрочки по уплате налогов, даже несмотря на то, что в 2021 году фискальные антикризисные меры продлены не были, рассказал NEWS.ru юрист Илья Глушко.

В 2020 году многие предприятия и предприниматели получили налоговые отсрочки или рассрочки в рамках государственной помощи отраслям, пострадавшим от кризиса. На налоги 2021 года этот пакет мер распространения не получил. Однако у пострадавших от пандемии субъектов хозяйствования остаётся возможность продлить или перенести сроки уплаты налогов, сборов и взносов за 2021 год, пояснил юрист.

Для этого нужно доказать связь между ограничениями деятельности, дополнительными расходами на борьбу с коронавирусом и ухудшением экономического состояния бизнеса. И подать заявление в ФНС.

По словам эксперта, компании, в частности, могут воспользоваться положениями Налогового кодекса РФ (глава 6). Основанием для предоставления рассрочек и отсрочек будет ухудшение финансового состояния организации под воздействием обстоятельств непреодолимой силы. К таковым обстоятельствам в данном случае относится коронавирус.

Важный факт — необходимо доказать прямую связь между снижением дохода (получением убытка) и кризисом, вызванным коронавирусом, — подчеркнул юрист.

Все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке по заявительному принципу. Причём можно обращаться за отсрочкой оплаты одного или нескольких налогов, уточнил Глушко.

Отсрочка (рассрочка) по налоговым платежам может быть предоставлена на срок до трёх лет, добавил он.