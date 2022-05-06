Юрист объяснила, как Россия будет продавать нефть в ЕС на фоне санкций Юрист Монтян объяснила, как Россия будет продавать нефть в ЕС на фоне санкций

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия будет продавать свою нефть арабским странам, чтобы те перепродавали её странам Евросоюза в обход антироссийских санкций, считает юрист Татьяна Монтян. Она предположила, что ЕС будет готов покупать арабскую нефть с «молекулами демократии» даже по более высокой цене, пишет «ПолитРоссия».

Вот Эмираты и решили продать в ЕС всю свою нефть с молекулами демократии и свободы по высокой цене, а для себя купить недемократическую российскую. Уверена, что они это переживут. Вполне допускаю, что примеру ОАЭ последуют и саудиты, и Кувейт с Оманом, которые с радостью продадут ЕС свою «демократическую нефть» по $100, а затем отправят те же танкеры в российские порты и обратным ходом привезут себе российскую нефть по $70, — заверила Монтян.

Юрист предположила, что российская нефть, купленная арабскими странами, не будет ими использоваться, а сразу отправиться на продажу в Евросоюз. Она также подчеркнула, что не считает цену на чёрное золото из России бросовой. Монтян напомнила, что ещё год назад около $70 за баррель считалось отличной ценой.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз введёт полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев. По его словам, это решение будет иметь воздействие в том числе на европейскую экономику, однако в основном ударит по России.