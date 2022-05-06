Еврокомиссар назвал сроки введения полного эмбарго на нефть из России Еврокомиссар: полное эмбарго на нефть из России введут через девять месяцев

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Евросоюз введёт полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев, сообщил в интервью газете Il Messaggero еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. По его словам, это решение будет иметь воздействие в том числе на европейскую экономику, однако в основном ударит по России.

Наше предложение ввести эмбарго [на нефть] в зависимости от типов нефтепродуктов через девять месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям, — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности к введению эмбарго на российскую нефть как Венгрии, так и ЕС в целом. По его словам, предлагаемые Еврокомиссией санкции требуют серьёзной модернизации инфраструктуры поставок, а сами усилия по реализации санкций требуют времени и инвестиций, которые являются излишними и не могут быть профинансированы на рыночной основе.

До этого сообщалось, что российская экономика сможет выдержать возможное эмбарго Евросоюза на импорт нефти. По мнению экспертов, «уровень турбулентности» в бюджете РФ будет зависеть от того, насколько быстро производители перестроят логистику на азиатские страны.