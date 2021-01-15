Эксперты: в 2021 году в автосалонах будет скудный выбор дорогих авто

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В наступившем году в России будет по-прежнему ощущаться дефицит новых автомобилей, проявившийся из-за пандемии коронавируса. При этом цены на машины продолжат расти, считают эксперты отрасли.

Они указали на то, что основными тенденциями 2020 года стали временная остановка продаж из-за локдауна, дефицит популярных моделей вследствие ажиотажного спроса и увеличение цен в среднем на 10%. В ближайшее время, полагают они, проблемы с поставками ещё будут ощущаться — как минимум в течение всего I квартала. При этом уровень складских запасов не изменится до середины 2021 года, пишет «Российская газета».

Скорее всего, поставки нормализуются к середине или к концу февраля. В случае если не будет введён полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3–7% относительно 2020 года, однако в I и начале II квартала будет фиксироваться падение, — рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Он уточнил, что наибольший рост ожидают отечественные компании, а также те автопроизводители, чьи производственные мощности располагаются в России.

Впрочем, при текущем курсе рубля по отношению к мировым валютам высока вероятность сокращения объёмов поставок импортных автомобилей на российский рынок и отсутствие роста локального производства. Если же рубль стабилизируется по отношению к доллару и евро по более высокому курсу, тогда авторынок оживится и возможен небольшой рост, полагают специалисты.

Кроме того, в 2021 году наверняка сохранится тренд на укрупнение дилерских сетей. Преодолеют кризис те, кто сумел предоставлять полный и качественный спектр онлайн-услуг.

Помимо прочего 2021 год станет периодом кредитных продуктов и интернет-сделок. А вот стоимость новинок автопрома порадовать не сможет. Да и преференций от дилеров ожидать не приходится: складской дефицит к этому не располагает. Из-за недостатка машин большинство из них не станут вводить акционные предложения на модели прошлого года, а это снизит потребительский интерес. Хотя как раз это, возможно, поможет достигнуть рыночного баланса и быстрее справиться с дефицитом автомобилей, допускают эксперты.

Ранее NEWS.ru писал, что на старте 2021 года стоимость автомобилей в России выросла на 2–5%. Аналитики среди причин этого назвали осенний обвал рубля.