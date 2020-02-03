https://static.news.ru/photo/c527a9f6-b4af-11e9-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Саудовская Аравия требует от стран-участниц ОПЕК временно сократить добычу нефти для поддержки рынка. Это необходимо, чтобы избежать падения спроса чёрного топлива из-за коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Эр-Рияд просит временно сократить добычу нефти минимум на 500 тысяч баррелей в сутки. Группа может рассмотреть это предложение на следующей недели, когда состоится официальная встреча.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.

3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители, писал NEWS.ru.