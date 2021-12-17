«Всё посчитано»: депутат Госдумы назвал сумму реального МРОТ

Депутат Госдумы Олег Нилов завил, что сумма МРОТ, которая соответствовала бы реалиям, должна быть не менее 50 тысяч рублей. И это в случае, если у человека нет образования и опыта, приводит слова политика URA.RU.

Если это правильно подсчитать, сегодня минимум МРОТ должен быть на уровне 50 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда — это человек после школы ничего не умеет, ничего не знает, пришел ящики таскать, вот 50 тысяч рублей в месяц. А если ты окончил вуз, получил опыт, то, конечно, это должны быть сотни тысяч рублей, как во всем мире, — рассуждает Нилов.

Для расчёта МРОТ надо использовать действующие цены и тарифы, считает депутат. И чтобы изменить ситуацию с МРОТ, нужно ломать привычку работодателей «платить крохи», уверен парламентарий.

Всё посчитано, уже всё есть. Только не хватает не то что политической воли, просто привычка алчного хищнического капитализма, как его даже президент называет, платить крохи. Это является аксиомой, но это надо ломать, — резюмировал Нилов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей из резервного фонда на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Документ был подписан в рамках указа президента страны Владимира Путина. В частности, речь идёт о врачах, преподавателях вузов и тех, кто занят в области науки и культуры.