https://static.news.ru/photo/9b465e44-3267-11ea-ac4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост внутреннего валового продукта РФ в 2020 году составит 1,6%, в последующих — 1,8%.

Таким образом, прогноз изменился по сравнению с июнем 2019 года, снизившись на 0,2%. Прогноз на 2021–2022 годы ВБ оставил без изменений, итоги роста ВВП России в 2019 году по-прежнему оцениваются в 1,2%, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты.