Все, кроме «Тинькофф»: бумаги компаний из РФ закрыли торги на LSE ростом

https://static.news.ru/photo/5e1969dc-7504-11ea-a2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом. Подешевели лишь бумаги TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк».

Так, например, стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» поднялась на 6,13%, бумаги ВТБ выросли в цене на 1,61%, Сбербанка — подорожали на 2,24%.

Стоимость расписок TCS Group Holding снизилась на 3,11%. Также 3% бумаги потеряли и на Московской бирже.

Ранее предприниматель Олег Тиньков заявил о намерении уйти с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка». Он передал свои права на владение акциями TCS Group в семейный траст.

По слова Тинькова, основным приоритетом в его жизни сейчас является здоровье. Он намерен сложить полномочия и сконцентрироваться на этой сфере жизни. Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. После чего цена депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Московской Бирже снизилась на 20,5% — до 1179 рублей, писал NEWS.ru.