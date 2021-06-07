Время завозить: зачем Россия просит картофель у Белоруссии

Россия намерена покупать больше картофеля у Белоруссии. Таким образом власти пытаются стабилизировать ситуацию с ценами. С начала года картофель подорожал на 60%. Эксперты говорят, что поставлять картофель в Россию сейчас выгодно как никогда. Только планы по увеличению импорта белорусского картофеля вряд ли способны оказать существенное влияние на рынок. Мера носит, скорее, «успокаивающий» характер. Цены на картофель продолжат расти вплоть до августа, предупреждают аналитики. Что будет потом — в материале NEWS.ru.

О том, что Россия готова просить помощи у Белоруссии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Закупка дополнительных нескольких десятков тысяч тонн картофеля, как рассчитывают власти, должна стабилизировать цены на этот товар в нашей стране.

Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдёт новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков [тысяч] тонн, и Белоруссия готова дать такой объём. Этого достаточно до нового урожая, — приводит слова Абрамченко РИА Новости .

Рост цен на продукты питания по итогам мая стал рекордным за последнее десятилетие. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, среднее значение индекса продовольственных цен в мае составило 127,1 пункта, что на 5,8 пункта (4,8%) выше апрельского показателя и сразу на 36,1 пункта (39,7%) выше показателя мая прошлого года. Столь стремительно цены на продовольствие не росли с октября 2010 года. И картофель оказался в списке самых быстро дорожающих продуктов. С 25 по 31 мая его стоимость выросла на 3,19%, неделей ранее — на 3,04%, а в целом с начала года картофель взлетел в цене на 61,6%.

Ничего удивительно в этом росте нет. В связи с сокращением сборов в прошлом году сократилось и предложение, поэтому цена выросла, говорит гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

На картофель на рынке сложилась рекордно высокая цена за последние годы. И о поставках никого просить сегодня не нужно — от желающих отбоя нет. В Россию значительно вырос импорт картофеля из Египта, Пакистана, Азербайджана. Начали осуществляться поставки из Ирана. Оптовая цена на картофель старого урожая держится на уровне 20 рублей за килограмм против 12 рублей годом ранее. До этого оптовые цены были ещё ниже — около 9-10 рублей за килограмм. Представляете, насколько сегодня выгодно поставлять картофель в Россию? Алексей Плугов гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»

Александр Лукашенко president.gov.by

Ведущим поставщиком картофеля в РФ остаётся Египет. В марте импорт из Египта составил 74 тысячи тонн. Белоруссия за тот же месяц поставила в нашу страну 30 тысяч тонн картофеля (в целом ежемесячные поставки не превышают 15–20 тысяч тонн). При этом объём российского картофельного рынка — 6 млн тонн. Ежедневно россияне потребляют порядка 16 тысяч тонн картофеля.

Что такое пара десятков тысяч тонн для нашей страны? Озвученные меры по стабилизации цен на картофель носят, скорее, «успокоительный» характер. Власти пытаются показать, что они работают над проблемой, — рассуждает Плугов.

Увеличение импорта картофеля из Белоруссии не окажет существенного влияния на рынок, максимум — оптовая цена «может быть» снизится на 1 рубль, прогнозирует эксперт.

По словам доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова, картофель на полках магазинов в России традиционно дорожает в мае-июне, а с конца июня начинает дешеветь вплоть до конца сентября. Однако прошлый год был хуже для картофеля и по погоде, и по экономике — удобрения и топливо подорожали, равно как и семенной материал. Да и торговые сети подняли наценку на продающиеся товары из-за общего падения спроса. Поэтому и цены выросли больше обычного, объясняет экономист.

Если вы в год съедаете 54 килограмма картошки, а у вас выросло 45 килограммов, какие тут могут быть сдерживающие рост цен «механизмы»? Картошка — не сахар-песок, её нельзя при большом урожае переработать и отложить на два-три года. Системно решить проблему цен можно, только если возродить элементы советского Госплана и национализировать несколько крупных предприятий и одну из розничных сетей. Тогда там будут фиксированные цены, и вся цепочка будет субсидироваться за счёт бюджета, а в конечном счёте — за счёт налогов для всех. Сергей Черников кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РУДН

Импорт недостающих килограммов и тонн остаётся наиболее простым вариантом решения проблемы. Любые другие механизмы, вроде борьбы с посредниками, «заморозки» цен и тому подобного обычно носят ситуативный характер и порождают лишь новые проблемы, говорит Черников.

В любом случае коррекция цен на картофель ожидается с началом поступления на рынок нового урожая. С 10 июня начнётся активный сезон сбора урожая в Краснодарском крае, в июле эстафету примут Астраханская и Ростовская области. Однако высокими цены на картофель останутся вплоть до августа, после чего можно будет наблюдать их существенное снижение, резюмирует Плугов.

Эксперты предупреждают: высокая стоимость картофеля сделала этот бизнес привлекательным для аграриев. По всей видимости, в новом сезоне будет посажено больше картофеля, а это значит, в следующем году цены на этот продукт будут намного ниже нынешних цифр. Впрочем, многое будет зависеть от погодных условий. А погоду аналитики предсказывать не берутся.