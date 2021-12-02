«Враждебная страна»: в ГД назвали условие европейских цен на газ для Минска

Стоимость российского газа для Белоруссии — это вопрос о том, кем мы считаем РБ, если партнёром и союзником, то Минск должен получать «серьёзные поблажки», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), зампредседателя комитета по экономической политике Михаил Делягин. Парламентарий отметил — если бы РБ отнесли к враждебным государствам, то углеводороды стоили бы продавать по европейским ценам. Таким образом он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подчеркнувшего, что скидка на сырьё для РБ предусмотрена в том числе подписанными программами интеграции двух стран.

Если мы считаем, что Белоруссия для нас такая же враждебная страна, как Польша, Германия, Швейцария, Англия, то есть страны, которые против нас вводят санкции и в основном находятся в составе НАТО, кроме Швейцарии. Да, конечно, тогда нужно делать европейские цены на газ. Если мы Белоруссию считаем партнёром, то мы заинтересованы в том, чтобы он дышал. И тогда рентабельней давать ему низкую цену на газ, чтобы о мог дышать и с нами сотрудничать, — заявил Делягин.

Депутат добавил, что позиция Пескова в данном вопросе «абсолютно правильная», так как РФ не ждут «три миллиона беженцев из Белоруссии», а наоборот — нужна РБ как работающая экономика, как «очаг высокой культуры, которую мы можем заимствовать».

Цена газа для Белоруссии определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы РФ и РБ, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе. В июле 2021-го стало известно, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Это около $127 за тысячу кубометров, хотя сейчас сырьё в ЕС стоит примерно $1100 за тысячу «кубов».

Ранее стало известно, что предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии в настоящее время не ведётся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что та стадия интеграции, которая достигнута в том числе за счёт подписания пакета союзных программ, не предусматривает введения единой валюты.