Эксперт: цена на газ — политическая победа Лукашенко

Срочный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко к президенту России Владимиру Путину связан с необходимостью договорённостей цены на газ. Об этом «Pravda.ru» сообщил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Стало известно, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Это около $127 за тысячу кубометров. Данная цена очень выгодна белорусскому лидеру, так как в европейском регионе стоимость за тысячу кубов уже $250.

Формула цены такая: берётся самый низкий тариф на газ в Ямало-Ненецком автономном округе и суммируется с тарифом на доставку газа от Ямала на границу с Белоруссией, — отметил эксперт.

Однако есть и дополнительные причины по которым формируется цена на российское топливо. Например с 2018 года действует политическая договорённость о том, что белорусская сторона получает от России газ по фиксированной ставке в $130. Получается, что это цена продолжит действовать пятый год подряд, сообщает Юшков.

Поэтому даже в прошлом кризисном году белорусы выиграли от этой цены. При 300 долларов за тысячу кубов на поставки в Европу у белорусов остаётся 130. И это определённая победа для Минска, — подытожил Юшков

Ранее эксперт сообщил, что Украина размечталась о поставках газа. Требования Украины в виде гарантированного транзита газа на ближайшие 15 лет через «Северный поток — 2» носят безумный характер. Однако этими действиями Киев ничего не добьётся.