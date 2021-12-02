В Кремле высказались о введении единой валюты России и Белоруссии

Предметных переговоров о единой валюте России и Белоруссии в настоящее время не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что та стадия интеграции, которая достигнута в том числе за счёт подписания пакета союзных программ, не предусматривает введения единой валюты. Его слова приводит РИА Новости.

Песков добавил, что интеграция между Россией и Белоруссией развивается естественным путём, учитывая уровень готовности и потребностей двух стран.

Со временем, может, до такой глубины интеграции мы дойдём, и тогда будут вестись детальные переговоры, — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что низкие цены на газ для Белоруссии являются плюсом для белорусского народа от союзной интеграции двух государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал идею возможного объединения России и Белоруссии. По словам главы республики, у такой интеграции нет пределов.

Более того, белорусский лидер высказался о возможности создания единой валюты. Он отметил, что пока оба государства к этому ещё не подошли. По мнению Лукашенко, вопрос о единой валюте не следует поднимать, к этому нужно прийти постепенно.