Возможность снизить налог на недвижимость на треть появится у россиян

https://static.news.ru/photo/8e411710-0369-11eb-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости позволит собственникам снизить налог на неё на 20-30%. Предварительную переоценённую кадастровую стоимость квартир предложено сообщать россиянам через их личный кабинет на сайте госуслуг.

Таким образом, у собственников жилья появится возможность оспаривать кадастровую стоимость до выставления налога. С соответствующим предложением к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратился «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Инициативу поддержали в Общественной палате, совете по оценочной деятельности при Минэке, а также в Палате налоговых консультантов, пишут «Известия».

На данный момент предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчёта по всему субъекту, что создаёт у собственников сложности при поиске нужных им данных в огромном массиве информации. При этом завышение кадастровой стоимости недвижимости — не редкость, например, часто подобное происходит при оценке старого жилья в престижных городских районах, так как при определении цены учитывается высокая стоимость земли, а коэффициент износа дома берётся во внимание не всегда, пояснил управляющий партнёр «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Кадастровая переоценка проводится не реже чем раз в пять лет и не чаще чем раз в три года (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — раз в два года). При этом зачастую только получив налоговый счёт, собственники понимают, что их жильё переоценили. Чтобы оспорить сумму налога, на данный момент, гражданам необходимо самим получить выписку в Росреестре, обратиться к оценщику и подать заявление в специальную комиссию по разрешению споров, либо в суд. Оспорить предварительную оценку проще: достаточно обратиться в ГБУ, проводившее работы, и предоставить документы о настоящей стоимости, отметила член совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития, управляющий партнёр компании «Профессиональная группа оценки» Ирина Комар.

В ОНФ отметили, что если бы владельцы жилья имели возможность ознакомиться с предварительными результатами оценки своей недвижимости на сайте госуслуг, это позвонило бы им оперативно скорректировать эти данные и, таким образом, снизить налог.

Предложение правильное и своевременное, зачастую при переоценке кадастровой стоимости совершаются ошибки. Обычно стоимость завышается на 20–30%, и, как правило, это касается частных домов, которые сложно оценить, а также земельных участков, — подчеркнул председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердила, что письмо с предложением получено и будет направлено в профильные ведомства для проработки.

Как писал NEWS.ru ранее, российский кабмин поручил Министерству финансов до 20 октября 2020 года дополнительно проработать вопрос о списке доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 15%.