Востоковед: Китай заберет себе 80% «потерянных» российских энергоресурсов Востоковед Маслов: Китай заберет себе 80% «потерянных» на Западе нефти и газа из России

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Россия может компенсировать ущерб от потери западного рынка за счет Китая, заявил в беседе с ИА SM.News востоковед Алексей Маслов. По его словам, КНР может забрать себе 80% российских газа и нефти, которые ранее предназначались для Запада. Эксперт уточнил, что проект «Сила Сибири — 2» вскоре может быть финализирован и тогда газ в Китай пойдет через Алтай и Монголию.

Китай может забрать до 80% газа и нефти, что Россия «потеряла» на Западе. <...> Получается, что за счет Китая мы компенсируем все те потери, которые понесли на западном направлении, — пояснил Маслов.

Востоковед отметил, что Китай мог бы увеличить поставки энергоресурсов из Саудовской Аравии, но отдал приоритет именно России. Помимо того, Пекин снимает все ограничения на закупку продукции российского агропромышленного комплекса, что также поддерживает отечественных производителей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что практически все параметры по проекту «Сила Сибири — 2» согласованы. По его словам, по этому газопроводу из России через Монголию в Китай будет поступать не менее 50 млрд кубических метров газа.