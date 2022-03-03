Volkswagen заявил об остановке производства и поставок авто в Россию

Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются, говорится в сообщении компании в Twitter. Отмечается, что сотрудники Volkswagen в РФ будут получать пособие по неполной занятости.

На фоне российской атаки на Украину Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу, — сообщили в компании.

Ранее два завода Volkswagen в Германии приостановили производство автомобилей из-за отсутствия украинских комплектующих. Речь идёт о заводах в Цвиккау и Дрездене. Несколько тысяч работников на этот период будут переведены на сокращённый рабочий день. В самом концерне создана специальная рабочая группа, цель которой — оценить последствия, связанные с дальнейшими возможными задержками поставок.

С 24 февраля несколько зарубежных автокомпаний отказываются от поставок машин в российские дилерские центры. В их числе Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche. Официальное представительство Jaguar Land Rover в России уведомило своих дилеров о приостановке отгрузок автомобилей.