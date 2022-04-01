Военный эксперт объяснил, почему России важно продавать нефть за рубли

Военный историк Борис Юлин в разговоре с NEWS.ru оценил идею о возможности продажи нефти и угля из России в недружественные страны за рубли. По его словам, это хорошая идея, но она, скорее всего, не будет реализована. Он напомнил, что это вынужденный шаг, который ввели из-за санкций. При этом такие сделки важны, так как благодаря им укрепляется национальная валюта.

Тут есть некоторые сложности. То есть, с одной стороны, сама идея хороша. Скажем так: чьи деньги используются в расчётах, те деньги и обеспечиваются этими торговыми сделками. То есть если сделки идут за доллары, то они идут в обеспечение доллара. Та валюта сильнее, за которую производится большее количество сделок, за большие суммы, — отметил эксперт.

Юлин подчеркнул, что Газпром уже пошёл на подобные меры, объявив о решении перейти на оплату в рублях.

Но у нас объявили же, что уже через Газпромбанк будут переводить валюту в рубли и производить расчёты. То есть никакого жесткого перехода на оплату нефти и газа за рубли не обещают, это вынужденный шаг в связи с санкциями, — подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что Россия сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Предполагается обязательное открытие иностранным клиeнтом рублёвого счета в одном из российских банков.

Во Франции уже уточнили, что согласно новой схеме смогут рассчитываться за российский газ в евро через банки, которые будут конвертировать их в рубли.

Президент России Владимир Путин избрал Газпромбанк в качестве уполномоченной компании при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Ранее российский лидер направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.