Власти США разрешат частным фирмам хранить нефть в стратегическом резерве

https://static.news.ru/photo/0a5493c4-75fb-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg

Американское правительство позволит частным компаниям временно хранить запасы топлива в государственном стратегическом резерве.

Президент США Дональд Трамп пояснил, что таким образом частные нефтедобытчики смогут позднее сбыть свою продукцию по более высоким ценам. Данное заявление хозяин Белого дома сделал после совещания с руководством крупнейших нефтяных компаний страны, передаёт ТАСС.

Я проинформировал их о том, что мы предоставим пространство в стратегическом нефтяном резерве, чтобы американские производители могли хранить нефть, которую можно будет продать позднее, — сказал Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, закрытие Мексиканского залива на карантин из-за распространения коронавируса среди рабочих на офшорных платформах может привести к снижению нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки. Такую возможность обсуждает администрация президента США.