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Экономика

Власти создадут в России Фонд фондов за 14 млрд рублей

18:40, 21 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ до конца года запустит венчурный Фонд фондов, на что в бюджете уже предусмотрены средства. Об этом 21 октября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причём сначала финансирует его правительство. Уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год — ещё 4 млрд рублей. А потом будет вкладываться частный бизнес, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фонд создан в целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения, писал NEWS.ru.

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