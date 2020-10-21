Власти создадут в России Фонд фондов за 14 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что поручил кабмину вернуть показатели по рынку труда в стране на докризисный уровень.

Глава государства обозначил нормализацию ситуации на рынке труда как абсолютную необходимость. Такая задача перед правительством стоит, и надеюсь, что она будет решена, — подчеркнул Путин. Министр труда и социальной защиты...