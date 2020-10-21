Власти создадут в России Фонд фондов за 14 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/00926682-13b6-11eb-8d6d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Правительство РФ до конца года запустит венчурный Фонд фондов, на что в бюджете уже предусмотрены средства. Об этом 21 октября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причём сначала финансирует его правительство. Уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год — ещё 4 млрд рублей. А потом будет вкладываться частный бизнес, — цитирует ТАСС чиновника.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фонд создан вцелях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию,говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения, писал NEWS.ru.