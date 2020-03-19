https://static.news.ru/photo/8ef62be4-697e-11ea-87a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/#/search/GlobalLookPress

Правительство Румынии прорабатывает меры защиты экономики страны в условиях распространения нового типа коронавируса. Отмечается, что власти профинансируют пособия по «технической безработице». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Лудовика Орбана.

Меры, которые мы принимаем, — это меры по финансовой поддержке из бюджета усилий по оплате того, что мы называем технической безработицей <...> Нужно будет влить средства в экономику, нужно будет увеличить инвестиции, финансовые выплаты. Мы должны принять меры, которые позволят компаниям развиваться, — привели слова премьер-министра в ТАСС.

Он добавил, что эти выплаты пойдут людям, которые потеряли доход в связи с угрозой распространения коронавируса. Премьер-министр отметил, что это затронет людей, которые работают на массовых мероприятиях и в ресторанах. Ожидается, что почти миллион человек может подвергнуться «технической безработице».

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики обнаружили коронавирус у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Один из них является депутатом местного парламента.