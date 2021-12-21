Власти России решили покончить с нелегальной арендой жилья

Новая цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья в России из серой зоны к 2030 году, при этом на cайте можно будет договориться о просмотре, зaбронировать понравившийся объект и подписать необходимые бумаги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на стратегию развития госкомпaнии ДОМ.РФ.

Сама идея запуска такой платформы неудивительна на фоне глобальной цифровизации. Плюс у нас до 10% жилого фонда, по разным оценкам, находится сегодня в аренде, а во многих странах этот показатель на порядок выше, — заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он добавил, что подготовкой закона по новому сервису занимается Минстрой. С помощью платформы россияне смогут быстро и безопасно заключать договоры с собственниками, а также временно регистрироваться по месту жительства. ДОМ.РФ займётся созданием информационной системы учёта документов о найме жилых помещений и разработкой системы, которая позволит перевести 100% сделок по аренде недвижимости в онлайн-формат.

Ранее сообщалось, что в России собираются создать государственную информационную систему (ГИС), в которой будут отображаться все операции по аренде жилья в стране. При этом россиян, скрывающих данные об аренде своей квартиры, планируют штрафовать.

Арендодателю грозит наказание в размере до пяти тысяч рублей. Если жильё в аренду предоставляет юрлицо, то его оштрафуют на 50 тысяч рублей.