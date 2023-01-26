Власти России получили почти 300 предложений от бизнеса в 2022 году Глава ТПП РФ Катырин: власти России получили почти 300 предложений от бизнеса в 2022 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Катырин

За 2022 год от предпринимателей поступило 289 обращений к органам власти и институтам развития через комитеты и советы Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, сообщил глава организации Сергей Катырин. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в числе лидеров по количеству обращений оказались комитет по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции, комитет по развитию агропромышленного комплекса и комитет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Многие предложения российского бизнеса, подготовленные нашими экспертами, нашли свое применение в нормативных актах и решениях правительства РФ, министерств и ведомств. В значительной части обращения касались совершенствования действующей нормативной базы, — пояснил Катырин.

Глава ТПП РФ также уточнил, что обращения часто поступали от совета по внешнеэкономической деятельности и комитета по предпринимательству в сфере строительства.

Ранее представителей бизнеса, призванных по мобилизации, освободили от необходимости предоставлять статистическую отчетность во время несения военной службы. На сайте правительства РФ появилось соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным.