Власти РФ выделят свыше 2 млрд рублей системообразующим предприятиям

Российские власти выделят свыше 2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий, говорится на официальном сайте правительства. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги потратят на льготные кредиты производителям. Ставка по таким займам составят около 2,6%. Полученные средства компании смогут направлять на зарплату сотрудников, аренду помещений и оборудование.

Утверждённое распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года, — заявили в кабмине.

Накануне ассоциации и союзы виноградарей и виноделов попросили премьер-министра РФ оказать им помощь в предоставлении переходного периода до применения федерального закона об алкогольной продукции, сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его словам, недавние изменения законодательства привели к целому ряду осложнений для представителей отрасли.

Ранее Минфин РФ сообщил, что не ожидает выпадения доходов бюджета в случае запрета на экспорт бензина из России. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Чиновник уточнил, что возможное сокращение экспорта бензина приведёт к увеличению поступления акцизов.