Власти предложили расширить список имеющих право на субсидии по ЖКУ россиян

https://static.news.ru/photo/18c3384a-93db-11ea-8658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ подержана инициативу Минстроя о снижении максимальной доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ до 15% от общего дохода семьи.

Министерство предлагает рекомендовать российским субъектам установить собственные стандарты, не превышающие федеральные. На данный момент в 58 регионах страны допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22%, её планируется уменьшить до 15%, пишут «Известия».

В Госдуме данную инициативу поддержали. Такая мера позволит увеличить число семей, имеющих право на субсидии, примерно на миллион, считает замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький. На конец 2019 года в России насчитывалось около 5,24 миллиона таких семей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, долги россиян за услуги ЖКХ по итогам прошлого года составили 1,39 трлн рублей. Из этой суммы долги физлиц составляют 615 млрд рублей. Общая сумма задолженности постепенно увеличивается с каждым годом. Так, в 2017 году она составила 1,33 трлн рублей, в 2018-м — 1,37 трлн рублей.