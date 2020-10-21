Власти могут сократить финансирование молодёжной политики

https://static.news.ru/photo/db0c519a-1372-11eb-9ca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект бюджета на 2021–2022 годы подразумевает сокращение финансирования молодёжной политики в РФ, однако раньше расходы увеличивались. Аналитики связали это с общим секвестром незащищённых статей и корректировкой приоритетов власти.

За два следующих года расходы на молодёжную политику в РФ сократят на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. Это следует из внесённого кабмином в Госдуму проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В 2021-м может сократиться финансирование программы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» на 8,5%, в 2022-м — на 15,7%. Она является частью государственного проекта «Развитие образования». Кроме молодёжной политики программа подразумевает поддержку разных видов образования — дошкольного, профессионального и других.

Накануне стало известно, что Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей. Сокращение предлагается провести, используя свободные вакансии. Также для части военнослужащих предусмотрен перевод на гражданскую службу. Речь идёт о тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиках, преподавателях, кадровиках, финансистах, юристах и тыловиках.

Кроме того, две инициативы Минфина касаются военных пенсий. Во-первых, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. Во-вторых, предлагается увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет. Причём из этого периода хотят исключить годы обучения в военном вузе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд РФ собирается скорректировать общий коэффициент рождаемости и коэффициент рождаемости в отдельных возрастных группах в 2020 году. Кроме того, ведомство планирует изменить линейку рождаемости в 2021–2023 годах, рассказала замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.