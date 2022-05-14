Индия запретила экспорт пшеницы

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Власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы. Он вступает в силу немедленно, но при этом есть ряд исключений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли и промышленности страны.

Политика экспорта пшеницы... «запрет» с немедленным вступлением в силу, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В министерстве пояснили, что поставки пшеницы за рубеж возможны в случаях, когда безотзывный аккредитив был выдан на дату запрета на экспорт или до неё. Кроме того, экспорт зерна может разрешить правительство Индии для удовлетворения потребности других стран по запросам их правительств.

В ведомстве добавили, что власти Индии привержены обеспечению собственной продовольственной безопасности, а также соседних и других уязвимых развивающихся стран, которым недоступны адекватные поставки пшеницы из-за резкого роста цен на неё.

Ранее сообщалось, различные виды сырьевых товаров резко дорожают из-за того, что западные санкции против России повышают вероятность перебоев с их поставками. Речь, в частности, идёт о пшенице, алюминии, золоте и никеле. Так, пшеница выросла в цене почти до рекордного уровня за последние 13 лет.