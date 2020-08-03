Visa и «Яндекс.Касса» придумали, как избавиться от «зарплатного рабства»

Работодатели теперь могут перечислять заработную плату в любой российский банк по выбору сотрудника. Соответствующий сервис создали международная платежная система Visa и «Яндекс.Касса».
Как отмечается в пресс-релизе Visa, в качестве идентификатора для зачисления средств может быть использован номер банковской карты. Благодаря разрабортке, работодателям больше не понадобится формировать платежные поручения, что «значительно сэкономит время, трудовые ресурсы и деньги».
Кроме того, данный проект будет способствовать решению проблемы так называемого «зарплатного рабства». Дело в том, что компании имеют зарплатный проект в опредлённом банке. Однако часто бывает, что не все сотрудники хотят получать деньги на карту этого банка, так как им привычнее пользоваться другими.
Для бизнеса это не всегда удобно: переводы на внешние карты обходятся компаниям недешево, платежные поручения уходят лишь несколько раз в день. Новый сервис выплаты зарплат от «Яндекс.Кассы» и Visa поможет организовать процесс быстрее и дешевле и производить выплаты тогда, когда это необходимо, — отмечает директор департамента коммерции «Яндекс.Денег» Оксана Коробкина, чьи слова приводятся в релизе.
Ранее в Центробанке анонсировали новый способ получения зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Предполагается, что работник сможет самостоятельно привязать к номеру телефона платёжную карту системы «Мир» и выбрать банк, в который будет перечисляться его деньги, писал NEWS.ru.
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