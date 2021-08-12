Виноделы Крыма столкнулись с подорожанием ягод

Цены на виноград резко взлетели вверх из-за того, что был введён запрет на использование импортного сырья для производства отечественного вина. Об этом сообщают «Народные Новости»

Отмечается, что оптовые цены для виноделов в Крыму поднялись почти в три раза, до 150 рублей, местами наблюдается увеличение цены до 200 рублей за килограмм винограда. Почти аналогичная ситуация в Краснодарском крае, там наблюдается повышение цены более чем на 50%.

Рынок ждёт дальнейшее удорожание сырья при снижении урожая. В 2021–2022 годах российское вино может подорожать на 15–20% из-за роста стоимости винограда, снижения урожая, нехватки российских саженцев, — сообщил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Ранее директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что запуск онлайн-продаж российского вина не повлияет на его реализацию в стране, так как данное решение не рассчитано на широкие слои населения и призвано популяризировать фермерское виноделие.