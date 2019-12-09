https://static.news.ru/photo/cfecae8a-1a8b-11ea-a808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Топунов назначен на должность вице-президента и руководителя департамента продуктов международной системы Visa в России. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили представители компании.

В обязанности Топунова будет входить реализация продуктовой стратегии в рамках прошедшей обновление организационной структуры.

В пресс-службе Visa подчеркнули, что новый вице-президент в России обладает необходимым опытом и навыками для успешного выполнения поставленных задач. До этого Топунов работал в системе крупнейших зарубежных и российских банков, в числе которых Альфа-Банк, ВТБ, МТС Банк и Citibank. На своих прошлых постах он занимался управлением и развитием розничных продуктов финансовых компаний, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что платёжная система Visa представила новый сервис, который заключается в предоставлении рассрочки по кредитной карте. Она позволяет значительно удлинить беспроцентный период. Подобный пилотный проект ведёт и платёжная система MasterCard. Большинство российских банков, имеющих собственные программы рассрочки, относятся к идее партнёров настороженно.