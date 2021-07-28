Вице-премьер Абрамченко призвала «заканчивать» с госрегулированием цен

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что госрегулирование цен на продукты в стране является чрезвычайной мерой, с которой «надо заканчивать». Об этом она заявила в интервью «Ведомостям».

По её словам, регулирование цен изначально было чрезвычайной мерой с ограниченным сроком действия: по закону правительство может заморозить цены в случае их повышения на 10% и более в течение 60 дней.

Вдолгую этим заниматься никто не хочет, — сказала вице-премьер, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжаться соответствующая практика.

Абрамченко также прокомментировала намерения правительства добиться снижения цен на овощи. Она объяснила, что в некоторых регионах очень высока торговая надбавка и поэтому цены на полках отличаются от цен у производителя.

Ранее Абрамченко заявила, что повысить доступность продуктов для россиян можно, вдвое увеличив количество ярмарок, на которых реализуется плодоовощная продукция. Вице-премьер заметила, что соответствующие возможности у России есть. Кроме того, правительство в конце прошлого года подготовило распоряжение для развития ярмарочной торговли. На текущий день, по словам Абрамченко, на такую инициативу откликнулись 77 регионов РФ.