Венесуэла произвела очередной платёж по долгу перед Россией, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Венесуэла провела очередной платёж по долгу России, — цитирует сообщение РИА Новости.
Сумма платежа при этом не уточняется.
Как заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак, обслуживание госдолга Венесуэлы перед Россией предполагает платежи два раза в год. Прошлый платёж был совершён в апреле 2019 года.
Сумма долга составляет $3 млрд.
Ранее News.ru писал, что одной из главных тем на переговорах президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро стало сотрудничество в военно-технической сфере.