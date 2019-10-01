https://static.news.ru/photo/d797f27e-e422-11e9-992e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Vergara/Global Look Press

Венесуэла произвела очередной платёж по долгу перед Россией, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Венесуэла провела очередной платёж по долгу России, — цитирует сообщение РИА Новости.

Сумма платежа при этом не уточняется.

Как заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак, обслуживание госдолга Венесуэлы перед Россией предполагает платежи два раза в год. Прошлый платёж был совершён в апреле 2019 года.

Сумма долга составляет $3 млрд.

Ранее News.ru писал, что одной из главных тем на переговорах президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро стало сотрудничество в военно-технической сфере.