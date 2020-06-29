ВЭБ.РФ отсудил у главрежа «Эксперта» 751 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы принял решение оп иску государственной корпорации ВЭБ.РФ к главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. Арбитраж частично удовлетворит требование компании.
По словам пресс-секретаря суда, женщина должна заплатить больше 751 млн рублей,
Гурова подтвердила, что суд вынес такое решение. Она пообещала обжаловать его.
Апелляция может быть подана в течение месяца со дня вынесения решения. Требования вступят в силу послан рассмотрения апелляции или по истечение срока её подачи.
Гурова была поручителем по кредиту, который ВЭБ.РФ выдал в 2013 году «Эксперту». Изданием на тот момент руководил её муж Валерий Фадеев, который сейчас возглавляет Совет по правам человека.
В 2017 году ей принадлежало 12,9% ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», аналогичная доля была у Фадеева и у научного редактора издания Александра Привалова. 29% компании принадлежало «Базовому элементу» Олега Дерипаски, а 44% — ВЭБу.
Позднее Фадеев говорил, что продал свою долю в организации ВЭБу, а Гурова передала свою часть банку в доверительное управление.
ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» является учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортёр». Первый в настоящий момент продолжает выходить, а второй закрылся в апреле 2020 года. Компания в настоящий момент проходит процедуру банкротства, писал NEWS.ru.
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