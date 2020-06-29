ВЭБ.РФ отсудил у главрежа «Эксперта» 751 млн рублей

https://static.news.ru/photo/c5d6461a-ba20-11ea-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы принял решение оп иску государственной корпорации ВЭБ.РФ к главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. Арбитраж частично удовлетворит требование компании.

По словам пресс-секретаря суда, женщина должна заплатить больше 751 млн рублей, передаёт РБК. Эта сумма складывается из основного долга (540 млн рублей), просроченных процентов (175,3 млн рублей) и неустойки (35,8 млн рублей).

Гурова подтвердила, что суд вынес такое решение. Она пообещала обжаловать его.

Апелляция может быть подана в течение месяца со дня вынесения решения. Требования вступят в силу послан рассмотрения апелляции или по истечение срока её подачи.

Гурова была поручителем по кредиту, который ВЭБ.РФ выдал в 2013 году «Эксперту». Изданием на тот момент руководил её муж Валерий Фадеев, который сейчас возглавляет Совет по правам человека.

В 2017 году ей принадлежало 12,9% ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», аналогичная доля была у Фадеева и у научного редактора издания Александра Привалова. 29% компании принадлежало «Базовому элементу» Олега Дерипаски, а 44% — ВЭБу.

Позднее Фадеев говорил, что продал свою долю в организации ВЭБу, а Гурова передала свою часть банку в доверительное управление.

ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» является учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортёр». Первый в настоящий момент продолжает выходить, а второй закрылся в апреле 2020 года. Компания в настоящий момент проходит процедуру банкротства, писал NEWS.ru.