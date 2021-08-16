ВЭБ разрешили заниматься инвестбанковской деятельностью

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила право осуществлять организацию подготовки и сопровождения размещения ценных бумаг, а также оказывать услуги организатора выпуска ценных бумаг. Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении меморандума по финансовой политике ВЭБа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Андеррайтинг, или организация размещения ценных бумаг, является одним из основных видов деятельности инвестиционных банков. Меморандум также предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты. При этом проекты, учитывающие факторы ESG (экологии, социального развития и корпоративного управления), будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Прежнее инвестиционное подразделение ВЭБ называлось «ВЭБ капитал» и занималось управлением проблемными и непрофильными активами, а также активами, не принадлежащими ВЭБу. «ВЭБ капитал» был интегрирован в госкорпорацию после того, как в ноябре 2018 года Внешэкономбанк был преобразован в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ.

Ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что финансирование «зелёного перехода» и регулирование финансового сектора с учётом ESG-рисков является одной из главных задач ЦБ. По его словам, доля компаний, которые отказываются от инвестиций в «не ESG-проекты», растёт, а в дальнейшем инвесторы, которые вкладываются в «зелёные» инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы. Чтобы инвесторы могли отказаться от «не зелёных» облигаций и акций, на рынке должно появиться больше разнообразных «зелёных» инструментов.