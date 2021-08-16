ВЭБ разрешили заниматься инвестбанковской деятельностью

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила право осуществлять организацию подготовки и сопровождения размещения ценных бумаг, а также оказывать услуги организатора выпуска ценных бумаг. Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении меморандума по финансовой политике ВЭБа. Документ
Андеррайтинг, или организация размещения ценных бумаг, является одним из основных видов деятельности инвестиционных банков. Меморандум также
Прежнее инвестиционное подразделение ВЭБ называлось «ВЭБ капитал» и занималось управлением проблемными и непрофильными активами, а также активами, не принадлежащими ВЭБу. «ВЭБ капитал» был интегрирован в госкорпорацию после того, как в ноябре 2018 года Внешэкономбанк был преобразован в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ.
Ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что финансирование «зелёного перехода» и регулирование финансового сектора с учётом ESG-рисков является одной из главных задач ЦБ. По его словам, доля компаний, которые отказываются от инвестиций в «не ESG-проекты», растёт, а в дальнейшем инвесторы, которые вкладываются в «зелёные» инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы. Чтобы инвесторы могли отказаться от «не зелёных» облигаций и акций, на рынке должно появиться больше разнообразных «зелёных» инструментов.