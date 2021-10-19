ВЭБ одобрил финансирование строительства школ в четырёх регионах

Госкорпорация ВЭБ.РФ приняла решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в четырёх регионах. Заявки подали Белгородская, Калужская, Самарская области и Республика Бурятия. Об этом сообщает «Царьград», ссылаясь на заместитель председателя ВЭБ.РФ, члена правления Юрия Корсуна.

Для запуска проектов ООО «ПроШкола» получит до 3,2 млрд рублей. Проекты входят в программу «Развитие образования», запущенную Министерством просвещения РФ в начале 2021 года. Она предусматривает субсидии из федерального бюджета. К 2025 году запланировано создать более 647 тысяч новых ученических мест, соответствующих требованиям современного образовательного процесса.

Новые места в школах теперь можно создавать с использованием механизма государственно-частного партнёрства (концессионных соглашений). Это позволяет ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, а также снизить финансовую нагрузку на местные бюджеты, — рассказал Корсун.

Ранее сообщалось, что госкорпорация ВЭБ.РФ получила право осуществлять организацию подготовки и сопровождения размещения ценных бумаг, а также оказывать услуги организатора выпуска ценных бумаг. Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении меморандума по финансовой политике ВЭБ.