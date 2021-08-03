Валютные накопления стали терять популярность в России

Жители России намного реже хранят свои сбережения в иностранной валюте, чем раньше об этом сообщает «Экономика сегодня».

Издание приводит данные исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) после анализа. Согласно исследованию, число хранящих сбережения в иностранной валюте россиян сократилось втрое за шесть лет. Показатель снизился с 19% в 2014 году до 6% к концу 2020 года.

29% опрошенных считают, что выгоднее всего хранить сбережения в рублях. 21% уверен, что лучше держать деньги в долларах или евро. Кроме того, 5% респондентов отдали предпочтение валютам других стран.

Анализ также показал, что жители России всё чаще выводят сбережения из валютных депозитов. Отток денежных средств из таких вкладов зафиксирован во многих финансовых организациях.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что считает самой простой стратегией замены доллара в инвестпортфеле создание корзины из шести мировых валют. Это евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона.

Зайцева отметила, что в качестве защитного инструмента в периоды турбулентности на рынках обычно используются швейцарский франк и японская иена. В среднесрочной перспективе доллару США может уступить евро. Причина кроется в различиях денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ.