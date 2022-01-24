В Японии призвали ввести санкции против России

В Японии члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии предложили ввести экономические санкции в отношении России в случае вторжения на Украину. В частности, они выступили за запрет импорта российского газа, передаёт агентство Kyodo.

Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России, — говорится в сообщении.

Члены партии также предложили начать проработку вопроса о санкциях с представителями бизнес-сообщества страны. Присутствовавшие на совещании представители МИД Японии от конкретного обсуждения данной темы уклонились, заверив, что будут тесно сотрудничать по данному вопросу с США, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании и некоторых других стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, если она вторгнется на Украину. Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что Альянс не станет терпеть никаких действий РФ, подрывающих украинский суверенитет.